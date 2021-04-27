С 4 по 7 мая петербургских школьников отправили на каникулы

С 4 по 7 мая петербургских школьников отправили на каникулы
В Петербурге для школьников, учеников колледжей с 4 по 7 мая объявили выходные.Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Учащихся школ в Петербурга освободили от учебных занятий с 4 по 7 мая. Однако в детсадах заработают дежурные группы. Об этом сообщается в комитете по образованию Петербурга.

Школы и учреждения профессионального образования Северной столицы прекратят свою работу с 4 по 7 мая. А воспитанники детских садов смогут посещать учреждение в дежурных группах.

Известно, что последний день занятий перед затяжными праздниками в школах и колледжах Петербурга – это 30 апреля. С выходных же за парты дети сядут только во вторник, 11 мая.

При этом в дошкольных учреждениях — детских садах, создадут дежурные группы. Они будут организованы в тех населенных пунктах, где располагаются градообразующие предприятия, которые не могут остановить свою работу. Так, Правительство города на Неве и Комитет по образованию в данный момент решают, сколько же дежурных групп будет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что учащихся школ в Ленинградской области также освободили от занятий с 4 по 7 мая.

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С 4 по 7 мая петербургских школьников отправили на каникулы