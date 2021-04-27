Школьников Ленобласти с 4 по 7 мая отправили отдыхать

Ученики школы, колледжей будут отдыхать с 4 по 7 мая. Фото: Pixabay

Ученики школы, колледжей будут отдыхать с 4 по 7 мая. Фото: Pixabay

Учащихся школ в Ленинградской области освободили от занятий с 4 по 7 мая. При этом детские садики будут работать в порядке дежурных групп. Об этом сообщается в комитете по образованию.

Известно, что крайний день занятий, который будет предвещать майские праздники в школах и колледжах – 30 апреля. При это учеба начнется только с 11 мая.

Стало известно, что ученики средних школ не будут посещать уроки в период с 4 по 7 мая. Однако в дошкольных учреждениях — детских садах, создадут дежурные группы. Они будут организованы в тех населенных пунктах, где располагаются градообразующие предприятия, которые не могут остановить свою работу.

Сейчас решается вопрос о том, какое количество дежурных групп стоит создать, потому как потребность населения в них разная.

После проведения мониторинга создадут список детских садов, где появятся группы, и определят порядок их посещения.

Бумаги, которые предоставят официальную информацию на этот счет, появятся в ближайшее время. После того, как их подготовит Правительство Петербурга и Комитет по образованию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными – с 1 по 11 мая.