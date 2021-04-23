В России дни с 1 по 11 мая сделали нерабочими

В России дни с 1 по 11 мая сделали нерабочими
Президент Владимир Путин согласился продлить майские праздники. Фото: скриншот трансляции телеканала "России 24"

Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными – с 1 по 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля. С такой идеей выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, данное решение было бы правильным в условиях нынешней эпидемиологической ситуации. Существует риск роста заболеваемсти.

Как сообщили «РИА Новости», таким образом, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть оказалась на втором месте среди самых популярных направлений для отдыха на майские праздники.

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