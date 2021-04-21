Ленобласть на втором месте среди самых популярных направлений для отдыха на майские праздники

Свыше половины россиян останутся майские праздники дома. Об этом сообщает ВЦИОМ, основываясь на проведенном опросе.

56% россиян станут выезжать за пределы своего города, когда начнутся продолжительные майские праздники.

Сообщается, что Алтайский край — это самое популярное место для отдыха

При этом выехать в другой город или съездить в какой-то регион хотят 13% россиян. А 34% на майские думают открыть дачный сезон.

На первом месте для отдыха на майские праздники стал Алтайский край. Затем идет Ленинградская область. На третьей строчке разместилась Москва. Затем Московская область. Закрывает пятерку — Петербург.

Известно, что Крым и Сочи также являются любимыми направлениями среди россиян.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке собираются поднять стоимость входных билетов. Для взрослых посетителей вход будет стоить 600 рублей.