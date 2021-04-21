В Ленинградском зоопарке поднимут цены на билеты с 1 мая

В Ленинградском зоопарке поднимут цены на билеты с 1 мая
Ленинградский зоопарк поднимает цены на билеты. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградском зоопарке собираются поднять стоимость входных билетов. Для взрослых посетителей вход будет стоить 600 рублей.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка на Петроградской стороне, цена взрослого билета поднимется на 100 рублей с 1 мая. Дополнительно вырученные средства в зоопарке обещают тратить на улучшение условий содержания животных и развитие учреждения.

В Ленинградском зоопарке пояснили, что решили повысить стоимость в связи с ростом цен на корма для животных и другие необходимые расходы.

Так, со следующего месяца взрослым жителям и гостям города придется заплатить за билет не 500, а 600 рублей. Для всех остальных категорий посетителей стоимость билетов останется прежней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы скорбят по медведице Усладе из Ленинградского зоопарка.

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