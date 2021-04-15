Петербуржцы скорбят по медведице Усладе из Ленинградского зоопарка

Накануне скончалась обитательница Ленинградского зоопарка, белая медведица Услада.

Медведица была любимицей петербуржцев.

Пользователи Сети пишут комментарии и делятся воспоминаниями об Усладе:

«Боже мой, как жалко Усладушку! Мягких облаков тебе там, на радуге!» «Видели её накануне в понедельник, лежала отдыхала у бассейна, печально, но старушка прожила долгую счастливую жизнь. Будем её помнить» «Это была уникальная медведица!» «Очень жаль. Сохраним добрую память в своих сердцах» «Как жаль… Для детей она и правда была символом Зоопарка! Огромная и добрая белая медведица!»

Медведице было 33 года. Средняя продолжительность жизни этих животных в неволе — около 25 лет. За свою жизнь белая медведица Услада стала мамой шестнадцать раз. Её дети сейчас живут не только в зоопарке Санкт-Петербурга, но и по всему миру: например, в Китае, Австралии, Канаде. Первенцем Услады была малышка Симона, которая родилась в 1994 году.

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