Петербуржцы скорбят по медведице Усладе из Ленинградского зоопарка

Накануне скончалась обитательница Ленинградского зоопарка, белая медведица Услада.
Медведица была любимицей петербуржцев.
Пользователи Сети пишут комментарии и делятся воспоминаниями об Усладе:
«Боже мой, как жалко Усладушку! Мягких облаков тебе там, на радуге!»
«Видели её накануне в понедельник, лежала отдыхала у бассейна, печально, но старушка прожила долгую счастливую жизнь. Будем её помнить»
«Это была уникальная медведица!»
«Очень жаль. Сохраним добрую память в своих сердцах»
«Как жаль… Для детей она и правда была символом Зоопарка! Огромная и добрая белая медведица!»
Медведице было 33 года. Средняя продолжительность жизни этих животных в неволе — около 25 лет. За свою жизнь белая медведица Услада стала мамой шестнадцать раз. Её дети сейчас живут не только в зоопарке Санкт-Петербурга, но и по всему миру: например, в Китае, Австралии, Канаде. Первенцем Услады была малышка Симона, которая родилась в 1994 году.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ко Дню защиты детей для Хаарчаны починили вольер, в котором увеличили зону суши, сделали удобный спуск в воду, а также добавили природного камня.