В Ленинградском зоопарке построили новый вольер для медведицы Хаарчаны

На фото Хаарчана отгрызает нос снеговику, который для нее слепили. Фото: Instagram/Ленинградский зоопарк

На фото Хаарчана отгрызает нос снеговику, который для нее слепили. Фото: Instagram/Ленинградский зоопарк

Она переедет на новое место в первый день лета.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Сотрудники Ленинградского зоопарка приглашают петербуржцев на новоселье, которое состоится первого июня.

Уточняется, что ко Дню защиты детей для Хаарчаны починили вольер, в котором увеличили зону суши, сделали удобный спуск в воду, а также добавили природного камня. Сотрудники зоопарка также отметили, что для животного обустроили большую и удобную берлогу, где Хаарчана сможет спрятаться и отдохнуть. Медведица будет жить рядом со своей бабушкой по имени Услада – ей досталась вторая часть комплекса «Белые медведи».

К слову, в Ленинградском зоопарке проживает не только бабушка Хаарчаны, а также ее родители – отец Ломоносов и мать Колымана. Они переехали в Санкт-Петербург из Якутии еще восемь лет назад, передает «Комсомольская правда».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился черный макака.