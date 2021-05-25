Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает свергнуть бедность с помощью адресности социальной поддержки

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает свергнуть бедность с помощью адресности социальной поддержки
Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки. Фото: pixabay

Руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам возможно станет инструментом, позволяющим добиться снижения уровня бедности вдвое за три-четыре года. Об этом сообщают «Известия».

Алексей Кудрин отмечает необходимость учета имущественного ценза. Так, политик приводит пример.

«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни».

Кроме того, Кудрин назвал допустимым ужесточить правила по выплатам на детей от трех до семи лет, по которым деньги получают и люди, имеющие две квартиры, дачи, участки земли, однако если они проходят по нормам.

Напомним, что президент России Владимир Путин не раз объяснял, что преодоление бедности — это самая важная задача для государства. При этом, на решение данного вопроса направлены несколько национальных проектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выплаты по миллиону рублей получили семьи жертв нападения на школу в Казани.

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