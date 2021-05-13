Выплаты по миллиону рублей получили семьи жертв нападения на школу в Казани

Выплаты по миллиону рублей получили семьи жертв нападения на школу в Казани
Семьи пострадавших в Казани получили выплаты. Фото: pixabay.com

Денежные выплаты в размере 1 млн рублей были получены шестью семьями, чьи дети погибли в результате нападения на школу в Казани. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Кроме того, шести людям, которые получили тяжкий вред здоровью выплатили по 400 тысяч рублей.

Напомним, что утром 11 мая в Казани 19-летний студент колледжа вошел в школу №175 и открыл стрельбу. Позднее его задержали. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генпрокуратура России проверит деятельность администрации школы в Казани.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился усилить меры безопасности в петербургских школах, в ближайшие дни будет проведена комплексная проверка систем безопасности.

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