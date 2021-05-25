Новый корпус больницы Святого Георгия примут первых пациентов в декабре 2021 года

Новый корпус больницы Святого Георгия примут первых пациентов в декабре 2021 года
Больница Святого Георгия. Фото: Google Maps

Ожидается, что шестиэтажное здание будет готово в кратчайшие сроки.

В Санкт-Петербурге планируют построить новый корпус больницы Святого Георгия уже к концу 2021 года. Таким образом, здание будет готово менее, чем за год – работы на объекте начались в феврале текущего года. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что новый корпус – это здание-трансформер, который можно будет использовать в том числе для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями.

Готовность объекта на данный момент оценивается в 35%. Новый корпус рассчитан на 305 коек и будет оснащен современным оборудованием. Там откроют хирургическое и неврологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты остались довольны проектом нового корпуса Городской больницы Святого Великомученика Георгия.

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