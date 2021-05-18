Эксперты остались довольны проектом нового корпуса Городской больницы Святого Великомученика Георгия

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.
В Санкт-Петербурге планируется строительство нового корпуса Городской больницы Святого Великомученика Георгия. На данный момент проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
Известно, что в новом здании будут оказываться стационарную медицинскую помощь взрослому населению сразу по нескольким направлениям: терапия, неврология и хирургия. В корпусе разместят 305 коек. При необходимости количество мест для пациентов смогут увеличить до 400 – это объект-трансформер.
«Проектом предусмотрено строительство служебного перехода из будущего корпуса больницы к существующему. В случае возникновения эпидемии и пандемии переход будет закрываться, обеспечивая полную изоляцию корпусов»,
— говорится в сообщении.
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