Эксперты остались довольны проектом нового корпуса Городской больницы Святого Великомученика Георгия

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

В Санкт-Петербурге планируется строительство нового корпуса Городской больницы Святого Великомученика Георгия. На данный момент проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в новом здании будут оказываться стационарную медицинскую помощь взрослому населению сразу по нескольким направлениям: терапия, неврология и хирургия. В корпусе разместят 305 коек. При необходимости количество мест для пациентов смогут увеличить до 400 – это объект-трансформер.

«Проектом предусмотрено строительство служебного перехода из будущего корпуса больницы к существующему. В случае возникновения эпидемии и пандемии переход будет закрываться, обеспечивая полную изоляцию корпусов»,

— говорится в сообщении.

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