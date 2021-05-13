На Балтийском заводе при строительстве ледокола погиб рабочий

Ледокол «Сибирь» был заложен на «Балтийском заводе» пять лет назад. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ледокол «Сибирь» был заложен на «Балтийском заводе» пять лет назад. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Рабочий погиб из-за несчастного случая на «Балтийском заводе» в Петербурге. Ещё один человек пострадал.

Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано „Балтийский завод“» в социальной сети «ВКонтакте».

«Говорят, что из 20-го цеха кто-то задохнулся, а кто-то попал в больницу» — пишут в «Подслушано «Балтийский завод».

Как сообщает 78.ру, в пресс-службе Балтийского завода подтвердили происшествие. Один рабочий умер.

Ледокол «Сибирь» был заложен на «Балтийском заводе» пять лет назад. Стоимость всех трёх ледоколов больше 84 млрд рублей.

Изначально «Арктику» должны были сдать три года назад. Сроки сдачи много раз переносили. В результате головное судно сдали в прошлом году», а два других планируют сдать в этом и в следующем году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенник заработал на благотворительности 21 миллион рублей.