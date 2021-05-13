Мошенник заработал на благотворительности 21 миллион рублей

Его обвиняют в хищении 21,4 миллионов рублей, выделенных в качестве пожертвований различными спонсорами на развитие детского спорта. Фото: Pixabay

Его обвиняют в хищении 21,4 миллионов рублей, выделенных в качестве пожертвований различными спонсорами на развитие детского спорта. Фото: Pixabay

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении президента благотворительного фонда, похитившего 21 миллион рублей, выделенных спонсорами на развитие детского хоккея.

Следственная часть ГУ МВД России завершила расследование уголовного дела в отношении 56–летнего президента благотворительного фонда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его обвиняют в хищении 21,4 миллионов рублей, выделенных в качестве пожертвований различными спонсорами на развитие детского спорта. Он прикрывался благими целями и пропагандировал развитие хоккея. Он создал детско-юношеский спортивный клуб.

Настоящей целью было создание благотворительной организации, хищение денежных средств, поступающих в виде пожертвований на реализацию различных проектов для детей и подростков. При этом президент фонда обращался к спонсорам, каждый раз придумывая новый повод для сбора денежных средств. Так одно из финансово-кредитных учреждений выделило лжеблаготворителю 9,6 миллионов рублей на покупку нового автобуса, якобы необходимого для перевозки детских хоккейных команд, и агрегата для заливки льда, которые фактически приобретены не были.

Также следователи установили, что значительную часть пожертвований переводили на расчетные счета подконтрольных фирм якобы в счет оплаты закупленной формы или спортивного обмундирования. Кроме того, денежные средства спонсоров тратили на оплату санаторно-курортных и различных оздоровительных услуг, при этом зачастую использовал их сам президент фонда и его родственники.

Мужчине предъявили обвинение сразу в ряде преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частями 3 и 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В настоящее время президент фонда находится под стражей. По ходатайству следствия на денежные средства, которые находятся на расчетном счету благотворительной организации, а также недвижимость, принадлежащую обвиняемому и его родственникам, наложен арест.

Материалы уголовного дела направили в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга, где сегодня состоится предварительное слушание по делу. Согласно нормам действующего уголовного законодательства псевдоблаготворителю может грозить до 10 лет лишения свободы.

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