СК возбудил дело после гибели мальчика, который пытался спасти тонущего ребенка в Неве

Во Всеволожском районе Ленобласти возбудили уголовное дело после гибели несовершеннолетнего.

Трагический инцидент произошел 12 мая акватории реки Нева в районе поселка имени Свердлово. 15-летний подросток после неосторожного поведения исчез под водой. Ребенка так и не нашли.

Как сообщили в СУ СК РФ, дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему. На место ЧП выехали следователи, следователи-Криминалисты, сотрудники полиции и водолазы МЧС.

На 13 мая запланирован дополнительный осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при попытке оказать помощь мальчик 2006 года рождения, уроженец Таджикистана, совершил прыжок в воду, однако, выбраться на сушу не смог.