Мальчик утонул в Неве, спасая другого

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что с моста через реку «Нева» (напротив д. 16 по ул. Овцинской) упал в воду и начал тонуть мальчик 2007 года рождения, ученик 6 класса.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, при попытке оказать помощь мальчик 2006 года рождения, уроженец Таджикистана, совершил прыжок в воду, однако, выбраться на сушу не смог.

Тонущий мальчик 2007 года рождения не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина в зоомагазине угрожал пистолетом. В полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, работник банка, с сообщением о том, что в помещении магазина «Зоолегенда» на 1-м Верхнем переулке дом 8 неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом. Полиция установила, что после конфликта с заявительницей, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Рено Логан.