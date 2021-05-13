Мужчина в зоомагазине угрожал пистолетом

В полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, работник банка, с сообщением о том, что в помещении магазина «Зоолегенда» на 1-м Верхнем переулке дом 8 неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, полиция установила, что после конфликта с заявительницей, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Рено Логан.

Потерпевшая была доставлена в отделение полиции, где по госзнаку была установлена принадлежность машины, а также личность неизвестного. Им оказался мужчина 1957 года рождения, пенсионер.

В 14:30 у потерпевшей принято заявление о хулиганстве. Приняты меры к розыску и задержанию мужчины. Проверяется наличие камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе мужчина «упал на нож». В Петербурге полиция задержала неработающую сожительницу мужчины, «упавшего на нож».