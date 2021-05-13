В Приморском районе мужчина «упал на нож»

При госпитализации сообщил, что упал по месту жительства на нож. Фото: unsplash

При госпитализации сообщил, что упал по месту жительства на нож. Фото: unsplash

В Петербурге полиция задержала неработающую сожительницу мужчины, «упавшего на нож». В отношении неё составили административный протокол, поместили в следственный изолятор.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее из клиники МЧС поступила телефонограмма о том, что из квартиру дома 11 по Богатырскому проспекту забрали мужчину 1990 года рождения в приемный покой с проникающей колото-резанной раной живота, запахом алкоголя, в состоянии средней тяжести. Мужчину госпитализировали в реанимацию.

При госпитализации сообщил, что упал по месту жительства на нож.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ссоре двое мужчин устроили драку с ножами. В полицию поступило сообщение о том, что на Дудерговском озере находится автомобиль УАЗ, в нём двое мужчин в крови. Прибывшим нарядом полиции обнаружена машина. В ней находились хозяин авто 1973 года рождения и неустановленный мужчина на вид 50 лет.