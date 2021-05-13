В ссоре двое мужчин устроили драку с ножами

Один из них позже пояснил полиции, что у него с его другом произошла ссора. Фото: Pixabay

Один из них позже пояснил полиции, что у него с его другом произошла ссора. Фото: Pixabay

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что на Дудерговском озере находится автомобиль УАЗ, в нём двое мужчин в крови. Прибывшим нарядом полиции обнаружена машина. В ней находились хозяин авто 1973 года рождения и неустановленный мужчина на вид 50 лет.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в больницу госпитализированы мужчина 1973 года рождения с проникающими ножевыми ранениями груди, живота, запахом алкоголя, в состоянии средней степени тяжести и бомж 1957 года рождения с множественными резаными ранами грудной клетки, двухсторонним пневмотороксом, переломом левой лопатки и тела пятого шейного позвонка, в тяжелом состоянии.

Один из них позже пояснил полиции, что у него с его другом после совместного выпивки возник внезапный конфликт, после чего они нанесли друг другу ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 114 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе автомобиль сбил лося.