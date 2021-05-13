На Пулковском шоссе автомобиль сбил лося

На Пулковском шоссе водитель легкового автомобиля сбил лося.

Дорожный инцидень случился в четверг, 13 мая. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Около 6:50 — автомобиль Renault Laguna при выезде из города сбил выбежавшего на дорогу лося. В результате инцидента серьезно пострадали как животное, так и машина.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ДТП с участием сохатого. Под Приозерском машина насмерть сбила лося.