На Пулковском шоссе автомобиль сбил лося

На Пулковском шоссе автомобиль сбил лося
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Пулковском шоссе водитель легкового автомобиля сбил лося.

Дорожный инцидень случился в четверг, 13 мая. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Около 6:50 — автомобиль Renault Laguna при выезде из города сбил выбежавшего на дорогу лося. В результате инцидента серьезно пострадали как животное, так и машина.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ДТП с участием сохатого. Под Приозерском машина насмерть сбила лося.

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На Пулковском шоссе автомобиль сбил лося
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