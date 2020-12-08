Под Приозерском машина насмерть сбила лося

Под Приозерском машина насмерть сбила лося
Лось погиб. Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти произошло ДТП с участием лося. Столкновение оказалось для животного смертельным.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 8 декабря, на участке под Приозерском. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель жив, лось погиб», — написал автор записи.

Тело животного перегородило полосу. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лось попал под колеса фуры на Мурманском шоссе в Ленобласти. Очевидцы указали, что недалеко от места аварии установлены знаки, предупреждающий водителей о диких животных.

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