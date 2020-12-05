Лось попал под колеса фуры на Мурманском шоссе в Ленобласти

Лось попал под колеса фуры на Мурманском шоссе в Ленобласти
Место ДТП с лосем на трассе "Кола". Фото: vk.com/spb_today

В Ленинградской области на трассе «Кола» фура наехала на лося. Местные пишут в соцсетях, что недалеко от места аварии установлены знаки, предупреждающий водителей о диких животных.

Об аварии сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидца, все произошло в районе 70 км Мурманского шоссе вечером в субботу, 5 декабря.

На кадрах с места происшествия видно, что лось лежит на проезжей части перед фурой, не подавая признаков жизни.

Пользователи пишут в комментариях, что теперь водителю фуры может грозить крупный штраф. Некоторые отмечают, что на шоссе грузовик обычно едет с большой скоростью, и, при условиях плохой видимости, водитель может и не успеть затормозить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация и пожарные работают на месте ДТП на пересечении Октябрьской набережной и проспекта Большевиков.

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