Реанимация и пожарные работают на месте ДТП на пересечении Октябрьской набережной и проспекта Большевиков

Реанимация и пожарные работают на месте ДТП на пересечении Октябрьской набережной и проспекта Большевиков
ДТП в Невском районе. Фото: vk.com/spb_today

Поздним вечером в субботу, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошла автомобильная авария, на месте которой работают экстренные службы.

По сообщениям очевидцев, все произошло на пересечении Октябрьской набережной и проспекта Большевиков. Судя по кадрам с места происшествия, на дороге столкнулись два легковых автомобиля, оба получили серьезные повреждения. Обломки от машин разлетелись по всей проезжей части.

На месте происшествия работают пожарные, бригада реанимации и инспекторы ГИБДД. О пострадавших информации нет.

В результате ДТП автомобили заблокировали движение по трем полосам. Остальным участникам движения для проезда осталась доступна лишь одна полоса.

«Пробка в обе стороны минут на 20», — пишет петербурженка в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском массовая авария: перекрыты полторы полосы.

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