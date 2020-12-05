На Приморском массовая авария: перекрыты полторы полосы

На Приморском массовая авария: перекрыты полторы полосы
В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты советуют объезжать участок дороги, чтобы не застрять в пробке.

На Приморском проспекте сегодня вечером, 5 декабря, произошла массовая авария. В результате образовался затор, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на дороге в сторону Лисьего Носа – там столкнулись четыре автомобиля. Что стало причиной инцидента и есть ли пострадавшие – не уточняется. Известно, что в результате заняты полторы полосы, поэтому образовалась пробка. На карте сервиса «Яндекс. Пробки» видно, что дорога окрасилась в красный цвет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дунайском фургон снес автобусную остановку. Один из участников неприятного ДТП сильно пострадал. Причина сноса остановки остается неизвестной.

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