На Дунайском фургон снес автобусную остановку

В аварии есть пострадавший Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В аварии есть пострадавший Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Один из участников неприятного ДТП сильно пострадал. Причина сноса остановки остается неизвестной.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла днем в субботу, 5 декабря, на перекрестке Дунайского проспекта и улицы Малой Карпатской. Фургон врезался в остановку и практически полностью ее снес.

Кроме этого, сообщается о пострадавшем в аварии.

«Фургон снёс автобусную остановку на перекрёстке Дунайского и Малой Карпатской. Сильно пострадал второй участник», – говорится в сообщении.

К месту аварии приедут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

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