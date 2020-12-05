Маршрутка столкнулась с легковушкой возле пешехода на Тамбасова

«ГАЗель» и «КИА» не смогли поделить перекресток и врезались друг в друга. Машины получили приличный ущерб.

Авария произошла утром в субботу, 5 декабря, на перекрестке улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов. Причина столкновения двух водителей на данный момент неизвестна. При этом, по фотографиям в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», мы может увидеть, что автомобили пострадали достаточно сильно. У иномарки помят корпус, а у «ГАЗели» отлетел передний бампер.

Информации о пострадавших не поступало. На место ДТП прибудут сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что такси «Ситимобил» перевернулось на Васильевском острове после столкновения с иномаркой. На месте аварии уже работают спецслужбы. Информации о пострадавших не поступало.