Автомобиль такси перевернулся после столкновения с иномаркой на Васильевском острове

Водитель «Ситимобил» попал в ужасное ДТП рано утром в субботу, 5 декабря. Автомобиль перевернулся в результате столкновения с иномаркой.
Инцидент произошел на пересечении Среднего проспекта Васильевского острова и 19-ой линии. На данный момент уточняются причины аварии. О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях мы можем увидеть, что водитель врезался в знак и перевернулся. Иномарка же и вовсе не попала в кадр. Она находится в стороне в помятом состоянии.
На месте аварии уже работают спецслужбы. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодой человек попал под колеса машины у торгового центра «Жемчужная плаза». По словам очевидцев, молодого человека сбили на пешеходном переходе. Свидетели произошедшего отметили, что он лежит на асфальте без движения.