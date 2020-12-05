Автомобиль такси перевернулся после столкновения с иномаркой на Васильевском острове

На данный момент информации о пострадавших не поступало Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На данный момент информации о пострадавших не поступало Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Водитель «Ситимобил» попал в ужасное ДТП рано утром в субботу, 5 декабря. Автомобиль перевернулся в результате столкновения с иномаркой.

Инцидент произошел на пересечении Среднего проспекта Васильевского острова и 19-ой линии. На данный момент уточняются причины аварии. О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях мы можем увидеть, что водитель врезался в знак и перевернулся. Иномарка же и вовсе не попала в кадр. Она находится в стороне в помятом состоянии.

На месте аварии уже работают спецслужбы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодой человек попал под колеса машины у торгового центра «Жемчужная плаза». По словам очевидцев, молодого человека сбили на пешеходном переходе. Свидетели произошедшего отметили, что он лежит на асфальте без движения.