Молодой человек попал под колеса машины у ТЦ «Жемчужная Плаза»

Вечером 4 декабря в Красносельском районе Петербурга пешеход попал под колеса автомобиля.

По словам очевидцев, молодого человека сбили на пешеходном переходе. Свидетели произошедшего отметили, что он лежит на асфальте без движения.

«Сбили парня на пешеходном переходе, у ТЦ Жемчужина Плаза. Лежит, не двигается», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Как пишет «Мегаполис», несчастный случай произошел в пятницу на переходе возле торгового центра «Жемчужная Плаза».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты и трамваи встали после массового ДТП на Бухарестской.