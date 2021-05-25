Число активных больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости. По сравнению с прошлым вторником основные индикаторы эпидпроцесса показали рост.

За неделю количество активных больных выросло на 16,48%, с 14384 18 мая до 16755 25 мая, сообщает межведомственный городской координационный совет по борьбе с заболеванием.

Новых зарегистрированных случаев заражения стало больше на 8,97% (1404 против 1530), а госпитализаций взрослых пациентов – на 6,3% (254 против 270).

Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 434677 случаев заражения COVID-19. Скончались 14123 человек, в том числе 46 — за последние сутки. Выздоровело 398999 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской из больницы. Мурашко заявил, что прививка от коронавируса очень нужна пожилым людям, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.