Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской из больницы

Он подчеркнул, что делать это нужно на добровольной основе.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил прививать от коронавируса пациентов, которые собираются выписываться из больниц. Вакцинацию, считает он, нужно проводить в первую очередь среди людей из групп риска. Об этом пишет РИА Новости.

Мурашко заявил, что прививка от коронавируса очень нужна пожилым людям, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас ведомство обдумывает, как сделать вакцинацию для них наиболее удобной. Он при этом убежден, что вакцинация должна быть добровольной.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что в России за сутки выявили 7 975 случаев заражения COVID. За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 360 человек. Побороть болезнь смогли 7 506 россиян.