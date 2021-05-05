Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской из больницы

Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской из больницы
Работа над вакциной продолжается в штатном режиме, подчеркнул Мурашко. Фото: kremlin.ru

Он подчеркнул, что делать это нужно на добровольной основе.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил прививать от коронавируса пациентов, которые собираются выписываться из больниц. Вакцинацию, считает он, нужно проводить в первую очередь среди людей из групп риска. Об этом пишет РИА Новости.

Мурашко заявил, что прививка от коронавируса очень нужна пожилым людям, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас ведомство обдумывает, как сделать вакцинацию для них наиболее удобной. Он при этом убежден, что вакцинация должна быть добровольной.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что в России за сутки выявили 7 975 случаев заражения COVID. За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 360 человек. Побороть болезнь смогли 7 506 россиян.

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