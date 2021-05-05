В России за сутки выявили 7 975 случаев заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 7 975 человек.

Об этом стало известно сегодня в среду, 5 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 847 489 человек. Темп прироста заболевания составляет 0,16%.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 360 человек. Побороть болезнь смогли 7 506 россиян.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 711 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 432 человека. Третье место у Подмосковья — 601 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 87 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя прививаться «Спутником V».