8 тысяч наблюдателей направит Общественная палата на сентябрьские выборы в Петербурге

Сегодня на заседании Законодательного Собрания города на Неве зампредседателя городской Общественной палаты Александр Вахмистров выступил с докладом о ее деятельности за прошлый год. Известно, что самым интересным было то, как будет организована работа палаты на сентябрьских выборах в городской парламент и Госдуму. Их хотят провести в трехдневный срок. Всего наблюдателей будет 8 тысяч человек.

Голосование будет как с голосованием по поправкам в Конституцию, сообщает пресс-служба ЗакСа. Формируются списки наблюдателей так: из расчета 4 наблюдателя на участок. Так надо около 8 тысяч человек.

Вахмистров добавил, что будущие наблюдатели уже проходят обучение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты решили изменить правила выборов в ЗакС. В Петербурге депутаты во втором чтении приняли изменения в закон о выборах.