Петербургские депутаты решили изменить правила выборов в ЗакС

В Петербурге депутаты во втором чтении приняли изменения в закон о выборах. Парламентарии решили вдвое сократить число кандидатов в партийных списках, которые не являются членами партии, и запретить голосовать по месту фактического проживания.

Одна из поправок была подготовлена парламентским комитетом по законодательству. Она изменит способ формирования партийного списка кандидатов на выборах. Сейчас в общегородской части партийного списка может быть меньше одного кандидата, но не больше пяти. Поправка устанавливает новый минимум – три человека.

Кроме того, с 50 до 25% было сокращено максимальное число кандидатов в партийном списке, которые не являются членами партии.

Кандидаты-«иноагенты» при этом должны будут обязаны указывать об этом на всех агитационных материалах.

Другой поправкой депутаты разрешили горожанам голосовать только по месту регистрации. Как отметили авторы изменений, голосование будет длиться три дня, два из них выпадают на выходные, так что граждане смогут найти время при желании для голосования по месту регистрации.

Отметим, что в сентябре этого года в Петербурге вместе с думскими выборами пройдут выбора в Законодательное Собрание.

Из 50 мандатов 25 должны быть отданы победителями выборов по одномандатным округам. Оставшиеся будут распределены по партийным спискам – часть мест получат кандидаты из общегородской части списка и часть – территориальной.

Ранее депутаты разрешили проведение многодневного голосования, приведя региональное законодательство в соответствии с федеральным.