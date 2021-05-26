Два латиноамериканца пытались вплавь покинуть Ленобласть в поисках лучшей жизни, но были пойманы

Иностранцы хотели незаконно пересечь государственную границу.

В Кингисеппском районе задержали двух граждан стран латиноамериканской страны, которые пытались незаконно пересечь государственные границы. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что двое мужчин заранее готовились к задуманному. Они приобрели плавсредства, рюкзаки, комплекты сменной одежды и прочее. Иностранцы хотели пересечь реку Нарву в направлении Эстонии, но были замечены благодаря техническим средствам охраны границы. Мужчины попытались скрыться, только вот их все равно задержали.

Латиноамериканцы, 1990 и 2001 года рождения, объяснили, что хотели покинуть России в поисках лучших условий для жизни. В отношении них возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге две женщины оказались на скамье подсудимых за незаконную миграцию 2,5 тысяч человек.