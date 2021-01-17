В Петербурге две женщины оказались на скамье подсудимых за незаконную миграцию 2,5 тысяч человек

На рассмотрение суда Петербурга ушло дело об организации незаконной миграции и легализации более 2,5 тыс. иностранцев. На скамейке подсудимых окажутся две женщины. Их задержали в прошлом году.

Как полагает следствие, женщины создали и возглавили организованную группу, которая занималась незаконной постановкой иностранцев на миграционный учет в северной столице. Для этого был арендован офис и куплены 17 фирм-однодневок, с которыми заключались ненастоящие трудовые договора для мигрантов, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и региону.

На миграционный учет незаконно успели поставить более 2,5 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за пандемии коронавируса Петербург столкнулся с массовым отъездом мигрантов на родину. В результате город начал испытывать нехватку рабочей силы.