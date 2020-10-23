В Петербурге жалуются на нехватку рабочей силы – мигранты уехали по домам

Из-за пандемии коронавируса Петербург столкнулся с массовым отъездом мигрантов на родину. В результате город начал испытывать нехватку рабочей силы.

Об этом председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он также отметил: уехали не только мигранты, но и люди, которые приезжали на работу в Петербург из других регионов страны.

При этом, по его словам, в Северной столице наблюдается колоссальный спрос на персонал с простой подготовкой, однако таких работников осталось немного.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что правительство России выделило дополнительно 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. В общей сложности на меры направили 200 миллиардов рублей. С марта по сентябрь число официально безработных в России выросло на 1,3 миллиона человек.