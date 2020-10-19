Правительство РФ выделило дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных

В текущем году российское правительство выделило, в общей сложности, более 200 миллиардов рублей на поддержку безработных.

В понедельник, 19 октября, в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд на поддержку людей, оставшихся без работы в период пандемии COVID-19. Ранее на аналогичные выплаты направили 165 млрд рублей.

Напоминаем, что коронавирусная инфекция ставит под угрозу не только жизнь и здоровье граждан, но и экономическое благополучие страны. С марта по сентябрь число официально безработных в России выросло на 1,3 миллиона человек, а уровень безработицы подняла до 6,4%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам президента Владимира Путина, проблема безработицы среди россиян обострилась за последнее время.