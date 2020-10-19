Правительство РФ выделило дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных

Правительство РФ выделило дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных
Деньги направлены безработным в каждом регионе страны. Фото: pixabay.com

В текущем году российское правительство выделило, в общей сложности, более 200 миллиардов рублей на поддержку безработных.

В понедельник, 19 октября, в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд на поддержку людей, оставшихся без работы в период пандемии COVID-19. Ранее на аналогичные выплаты направили 165 млрд рублей.

Напоминаем, что коронавирусная инфекция ставит под угрозу не только жизнь и здоровье граждан, но и экономическое благополучие страны. С марта по сентябрь число официально безработных в России выросло на 1,3 миллиона человек, а уровень безработицы подняла до 6,4%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам президента Владимира Путина, проблема безработицы среди россиян обострилась за последнее время.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
господдержка кризис пандемия поддержка населения пособие по безработице правительство россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге арестовали убийцу 83-летней блокадницы
Рособрнадзор объяснил, почему невозможно провести ЕГЭ дистанционно
Правительство РФ выделило дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных
Кремль ждет улучшения ситуации с инвестициями в бизнесе
В Петербурге установлен рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19
Семак: Малком не выйдет на поле в матче с «Брюгге»
У зенитовцев не нашли коронавирус перед матчем с «Брюгге»
В Петербурге почти на 30% выросло число жалоб в Роспотребнадзор