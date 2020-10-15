Путин заявил об обострении проблемы безработицы в России

На сегодняшний день проблема безработицы обостряется по всей России. Такое заявление сделал лидер страны Владимир Путин.
В ходе встречи с губернатором Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым президент РФ отметил, что сейчас в стране достаточно высокий уровень безработицы. В частности, он акцентировал внимание данной проблемы на высоком уровне в республике.
Темрезов ответил, что проблему безработицы регион решает за счет создания и развития реального сектора экономики, а также появления новых высокотехнологичных рабочих мест.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России намерены продолжить поддерживать безработных в 2021 году. Речь идет о людях, оказавшихся без работы во время пандемии коронавирусной инфекции, сильно ударившей по различным сферам деятельности.