Путин заявил об обострении проблемы безработицы в России

На сегодняшний день проблема безработицы обостряется по всей России. Такое заявление сделал лидер страны Владимир Путин.

В ходе встречи с губернатором Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым президент РФ отметил, что сейчас в стране достаточно высокий уровень безработицы. В частности, он акцентировал внимание данной проблемы на высоком уровне в республике.

Темрезов ответил, что проблему безработицы регион решает за счет создания и развития реального сектора экономики, а также появления новых высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России намерены продолжить поддерживать безработных в 2021 году. Речь идет о людях, оказавшихся без работы во время пандемии коронавирусной инфекции, сильно ударившей по различным сферам деятельности.