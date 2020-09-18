В России намерены продолжить поддерживать безработных в 2021 году

В России намерены продолжить поддерживать безработных в 2021 году
Антон Силуанов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правительство РФ предусмотрело дополнительные бюджетные средства на 2021 год для оказании помощи гражданам страны, находящимся в поиске работы.

В четверг, 17 сентября, министр финансов России Антон Силуанов во время интервью на канале «Россия-24» заверил, что граждане страны смогут рассчитывать на поддержку государства и в 2021 году. Речь идет о людях, оказавшихся без работы во время пандемии коронавирусной инфекции, сильно ударившей по различным сферам деятельности.

Силуанов напомнил, что в 2020 году на социальную поддержку безработных было выделено 100 миллиардов рублей. В следующем году граждан, которые так и не сумели найти новое место работы, также обеспечат финансовой помощью.

Отметим, что в 2020 году россияне, лишившиеся заработка из-за кризиса, вызванного пандемией, получают повышенное пособие по безработице. Его максимальный размер был поднят до уровня МРОТ — 12,13 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ выделило 34 миллиарда на пособия семьям с детьми.

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