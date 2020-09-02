Правительство РФ выделило 34 миллиарда на пособия семьям с детьми

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет были введены указом президента России с 1 января, их начали выплачивать с 1 июня. Фото: pixabay

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет были введены указом президента России с 1 января, их начали выплачивать с 1 июня. Фото: pixabay

Более 34,3 миллиарда рублей выделено для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства направят в регионы страны на ежемесячные пособия на детей. Как сообщили на сайте правительства РФ, допфинансирование потребовалось из-за роста числа детей, родители которых имеют право на такие выплаты — сейчас это примерно 3 млн человек.

Получить такое пособие могут семьи с низкими доходами, в среднем по стране размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. Как правило, речь идет о сумме в 5,5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российским пенсионерам хотят выплатить по 5 тыс. рублей.