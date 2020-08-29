Российский пенсионерам хотят выплатить по 5 тыс. рублей

Российский пенсионерам хотят выплатить по 5 тыс. рублей
1 октября будет День пожилого человека. Фото: Pixabay

Единовременную выплату могут приурочить ко Дню пожилого человека.

В России думают об единовременной выплате пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в преддверии Дня пожилого человека. Праздник будут отмечать 1 октября. Об этом пишет URA.RU. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что решение должно принять правительство, так как средства придется выделять из федерального бюджета.

«В бюджете Пенсионного фонда этих средств нет, они не запланированы. Но если предусмотреть это в бюджете страны, то такие выплаты возможны»,

— допустил сенатор.

Также не уверен, что если и платить, то как минимум пару тысяч рублей. Другая сумма ничем не поможет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российским семьям объяснили порядок новых выплат. На поддержку от государства могут рассчитывать те, у кого растут дети в возрасте от 3 до 7 лет.

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