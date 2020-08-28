Российским семьям объяснили порядок новых выплат

На поддержку от государства могут рассчитывать те, у кого растет дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Российские семьи будут получать ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина. На эти цели правительство уже выделило 34 миллиарда рублей, которые направили в регионы для дальнейшего распределения.

Напоминаем, что этим летом в связи с пандемией коронавируса семьям, в которых растут дети в возрасте до 16 лет, дважды выплачивали по 10 тысяч рублей. Россияне ожидали, что получат средства также в августе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что свыше тысячи социальных работников Петербурга получили выплаты за работу в пандемию. В общей сложности, денежные поощрения должны получить 4 675 специалистов, из резервного фонда Правительства северной столицы на эти цели выделили 140 млн 250 тысяч рублей.