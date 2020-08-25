Свыше тысячи социальных работников Петербурга получили выплаты за работу в пандемию

В период пандемии специалистами 53 районных организаций социального обслуживания доставлено свыше 85 тысяч наборов продуктов и товаров первой необходимости, из них 52 тысячи - гражданам пожилого возраста. Социальные услуги на дому оказаны 38 тысячам инвалидам и петербуржцам пожилого возраста. Фото: pixabay.com

В период пандемии специалистами 53 районных организаций социального обслуживания доставлено свыше 85 тысяч наборов продуктов и товаров первой необходимости, из них 52 тысячи - гражданам пожилого возраста. Социальные услуги на дому оказаны 38 тысячам инвалидам и петербуржцам пожилого возраста. Фото: pixabay.com

Дополнительную поддержку от петербургских властей получили более тысячи специалистов, трудящихся в сфере социального обслуживания в условиях пандемии COVID-19.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей ежемесячно получали работники организаций, подведомственных районным администрациям, в том числе социальные работники, медсестры, специалисты по реабилитации, психологи и педагоги, работавшие с 1 апреля по 30 июня текущего года.

В общей сложности, денежные поощрения должны получить 4 675 специалистов, из резервного фонда Правительства северной столицы на эти цели выделили 140 млн 250 тысяч рублей. Отметим, что за время пандемии 53 районных социальных организаций доставили более 85 тысяч продуктовых наборов, из которы 52 тысячи — пожилым гражданам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему могут не прийти «детские» выплаты, положенные во время пандемии.