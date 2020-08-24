Почему могут не прийти выплаты на детей в августе 2020 до 16 лет

Почему могут не прийти выплаты на детей. Фото: pixabay.com

Почему могут не прийти выплаты на детей. Фото: pixabay.com

Gazeta.SPb.ru рассказывает, по каким причинам могут не поступить 10 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет.

Об этой финансовой поддержке, напомним, во время обращения к гражданам, 23 июня, сообщил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ вступил в силу в тот же день. Документ предусматривал единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей родителям, усыновителям, опекунам или попечителям детей до 16 лет.

Выплаты на детей в августе 2020 до 16 лет будут или нет

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), занимающегося этими выплатами, деньги могут не дойти до адресата по следующим причинам. Первая — в электронном заявлении указан некорректный счет в банке. То есть ПФР средства переводил, а финансовая организация их возвращала. В таком случае получателю нужно обратиться повторно и скорректировать реквизиты. Новое заявление на портале госуслуг писать не нужно, достаточно предоставить информацию по электронному адресу или в клиентскую службу ПФР.

Вторая — вместо банковского счета указан счет на сервисе электронных платежей. Этого делать нельзя.

Третья — неправильно введены данные ребенка: номер СНИЛС или актовой записи в свидетельстве о рождении.

Отметим, что выплаты на детей от 3 до 16 лет, введенные президентом Владимиром Путиным российские семьи получили дважды — в июне и в июле. После этого общественность попросила оказать эту финансовую поддержку повторно, в августе, чтобы собрать детей в школу. Для этого на сайте Change.org была создана соответствующая петиция, набравшая более 200 тысяч подписей. Официального решения о продлении выплат на август или сентябрь пока не принято, граждане надеются на положительный исход.

До этого Gazeta.SPb.ru рассказывала о сомнениях экспертов по поводу выплат россиянам 10 тысяч рублей на детей и напомнила о том, какие еще меры поддержки семей появились и обсуждаются в 2020 году.