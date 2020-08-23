Эксперты сомневаются, что россиянам выплатят по 10 тыс. рублей на детей

Они назвали условия для новых выплат, но считают такой сценарий развития событий маловероятным.

Доктор экономических наук Игорь Николаев заявил, что власти вряд ли выплатят по 10 тысяч рублей семья с детьми до 16 лет. Он напомнил, что государству нужны средства «на черный день». Николаев не исключает, что на помощи нуждающимся попробуют экономит, об этом пишет «Московский комсомолец».

Первый заместитель председателя социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что государство будет помогать семьям, но вряд ли стоит ожидать таких выплат, как в июне и июле 2020 года.

При этом эксперты осознают, что многие граждане готовят детей к школе и им не помешала бы поддержка властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большинство россиян не готовы делать прививку от коронавируса. Сразу 52% опрошенных граждан отметили, что не хотят делать укол и причины на то разные.