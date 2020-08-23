Большинство россиян не готовы делать прививку от коронавируса

Сразу 52% опрошенных граждан отметили, что не хотят делать укол и причины на то разные.

ВЦИОМ провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, готовы ли они сделать прививку от коронавируса, когда такая возможность появится. Об этом пишет ТАСС. 42% опрошенных граждан заверили, что пойдут делать укол, еще 52% категорически против этого. Причины для отказа у всех разные: кто-то боится, кто-то не верит, что вакцинация поможет, третьи не доверяют качеству препарата.

Напоминаем, что уже в сентябре 2020 года подойдут к концу испытания вакцины от коронавирусы, которые проходят в центре «Вектор».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса. Врач заявил, что после укола бывают локальные реакции – покраснения и болезненные ощущения. Также у некоторых пациентов увеличивается температура тела.