Подписчики раскритиковали Бузову за фото с оголенным пупком в храме

Певица и телеведущая Ольга Бузова вызвала праведный гнев у своих подписчиков после публикации фото, сделанных на пороге храма. Пользователи заметили оголенный пупок звезды.

Новый пост Бузова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она позировала на пороге храма в одном из крымских женских монастырей.

Подписчики стали писать осуждающие комментарии из-за неудачно подобранного для подобного места наряда. Многие из них отметили, что звезда решила посетить храм не только с оголенным животом, но еще в штанах и с непокрытой головой.

Сама Бузова никак не отреагировала на резкие слова в ее адрес.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова поделилась подробностями романтического свидания с новым поклонником.