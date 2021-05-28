Пенсионерка ударила ножом мужа в Кировском районе

В Кировском районе Петербурга задержали местную жительницу, которая подозревается в убийстве своего мужа. Труп мужчина обнаружили поздним вечером 26 мая.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился пенсионер, живущий в доме 123 по проспекту Народного Ополчения сообщил, что в коридоре квартиры лежит окровавленный труп 61-летнего пенсионера с раной в шее.

Жену погибшего задержали. Ей оказалась 60-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга обнаружили закопанный труп. На месте велись оперативно-розыскные мероприятия. Днем в среду, 26 мая, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении закопанного тела во время ОРМ у дома №1 по 1-ой Утиной улице.