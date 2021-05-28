Пенсионерка ударила ножом мужа в Кировском районе

Пенсионерка ударила ножом мужа в Кировском районе
Возбуждено уголовное дело. Фото: unsplash

В Кировском районе Петербурга задержали местную жительницу, которая подозревается в убийстве своего мужа. Труп мужчина обнаружили поздним вечером 26 мая.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился пенсионер, живущий в доме 123 по проспекту Народного Ополчения сообщил, что в коридоре квартиры лежит окровавленный труп 61-летнего пенсионера с раной в шее.

Жену погибшего задержали. Ей оказалась 60-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга обнаружили закопанный труп. На месте велись оперативно-розыскные мероприятия. Днем в среду, 26 мая, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении закопанного тела во время ОРМ у дома №1 по 1-ой Утиной улице.

кировский район происшествия труп


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге появится единый центр по вопросам использования кикшеринговых ...
По дороге в Угольную Гавань перевернулся автомобиль
За сутки на коронавирус проверились более 25 тысяч петербуржцев
В поселке Тельмана обнаружен труп
Волчица убивает котов и собак в поселке Ленобласти
Пенсионерка ударила ножом мужа в Кировском районе
Петербургу грозят новые ограничения – заболеваемость все растет
Попавший в ДТП на Ленинском автобус был исправен, но общественный транспорт ...