Связанный труп обнаружили в земле на Утиной улице

Связанный труп обнаружили в земле на Утиной улице
Труп обнаружили у дома 1 на Утиной улице. Фото: скрин Google.Maps

В Приморском районе Петербурга обнаружили закопанный труп. На месте велись оперативно-розыскные мероприятия.

Днем в среду, 26 мая, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении закопанного тела во время ОРМ у дома №1 по 1-ой Утиной улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у трупа неизвестного мужчины азиатской внешности ноги были привязаны к туловищу, а на шее имелась веревка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Видеонаблюдение отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино на дороге обнаружили труп с раскинутыми руками. Местные жители рассказывали, что слышали крики и звук от падения.

новости СПб убийство уголовное дело


 

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Связанный труп обнаружили в земле на Утиной улице