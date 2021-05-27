Связанный труп обнаружили в земле на Утиной улице

В Приморском районе Петербурга обнаружили закопанный труп. На месте велись оперативно-розыскные мероприятия.

Днем в среду, 26 мая, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении закопанного тела во время ОРМ у дома №1 по 1-ой Утиной улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у трупа неизвестного мужчины азиатской внешности ноги были привязаны к туловищу, а на шее имелась веревка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Видеонаблюдение отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино на дороге обнаружили труп с раскинутыми руками. Местные жители рассказывали, что слышали крики и звук от падения.