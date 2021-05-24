В Мурино на дороге обнаружили труп с раскинутыми руками

В Мурино на дороге обнаружили труп с раскинутыми руками
Тело накрыли, обстоятельства происшествия выясняются. Фото: скриншот Вконтакте

Местные жители рассказывают, что слышали крики и звук от падения.

В Мурино сегодня вечером, 24 мая, нашли труп прямо на дороге. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Бездыханное тело с раскинутыми в стороны руками заметили на бульваре Менделеева. Местные пишут, что после семи вечера услышали крики, а затем звук, который обычно раздается при падении. На место тут же вызвали карету скорой помощи – врачи, прибывшие на место, накрыли труп и уехали.

По предварительным данным, скончался парень 21 лет. Непонятно, каковы причины смерти – обстоятельства происшествия выясняются. Пользователи отметили, что это уже 40-й подобный случай в Мурино.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы заметили в реке Волхов труп мужчины.

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