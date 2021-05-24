Очевидцы заметили в реке Волхов труп мужчины

Труп достали из воды в реке Волхов. Фото: pixabay

Труп достали из воды в реке Волхов. Фото: pixabay

В Ленинградской области в реке выловлен мужской труп. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Так, 24 мая в реке Волхов в регионе был найден труп мужчины. Его заметили очевидцы. О том, кто этот мужчина — еще неизвестно, сотрудникам только предстоит установить его личность.

В Ленобласти близ поселка Кириши со дна реки Волхов поисково-спасательный отряд Новой Ладоги достал тело на берег. Его передали сотрудникам полиции.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить личность погибшего мужчины.

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