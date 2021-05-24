Очевидцы заметили в реке Волхов труп мужчины

Очевидцы заметили в реке Волхов труп мужчины
Труп достали из воды в реке Волхов. Фото: pixabay

В Ленинградской области в реке выловлен мужской труп. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Так, 24 мая в реке Волхов в регионе был найден труп мужчины. Его заметили очевидцы. О том, кто этот мужчина — еще неизвестно, сотрудникам только предстоит установить его личность.

В Ленобласти близ поселка Кириши со дна реки Волхов поисково-спасательный отряд Новой Ладоги достал тело на берег. Его передали сотрудникам полиции.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить личность погибшего мужчины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток не смог выплыть на сушу, когда спасал тонущего мальчика из Невы.

Также Gazeta.SPb писала, что СК Петербурга начал проверку после обнаружения в парке костных останков

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